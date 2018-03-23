NBA’de ‘en kötü olma’ yarışı sürüyor!

NBA'in en kötü takımları draft sıralamasında yer kapma amacıyla yarışıyor. Memphis, Charlotte'tan 61 sayı fark yiyerek iddiasını ortaya koydu.

NBA’de normal sezonun sonu yaklaştıkça Play-Off umudu olmayan takımların ‘başarısızlık’ yarışı büyüyor. Draft sıralamasında daha iyi bir yer kapmak amacıyla sezonu mümkün olduğunca kötü bir noktada bitirmeye çalışan takımların başında Memphis Grizzlies geliyor. Son 23 maçta 22 yenilgi alan Memphis, son olarak Charlotte Hornets’e 140-79 kaybetti.

HORNETS 61 SAYI FARK ATTI!

Hornets’in 61 sayı farkla kazandığı maçta Kemba Walker, 28 dakikada 46 sayı kaydetti. 72 maç sonunda 19 galibiyet 53 yenilgisi olan Grizzlies, genel sıralamada son sırada bulunuyor.

Sezonun en kötü takımlarından bir diğeri Orlando Magic, Philadelphia 76’ers’a evinde 118-98 kaybederken Atlanta Hawks ise Sacramento Kings’e 105-90 yenildi. İki takımın da 21 galibiyeti 51 yenilgisi var. Orlando’nun son 18 maçta sadece 3 galibiyeti var. Atlanta da son 15 maçta yalnızca 3 kez kazandı.

Batı Konferansı’nın bir başka “en kötü adayı” Dallas Mavericks de evinde Utah Jazz’a 119-112 yenildi. Dallas’ın 72 maçta 50 yenilgisi bulunuyor.

NEDEN EN KÖTÜ OLMAK İSTİYORLAR?

NBA’de sezonu en az galibiyetle kapatan takım aynı zamanda draft sıralamasında ilk sırayı alma ihtimali en yüksek olan takım. Bu yüzden her sezon sonu benzeri bir “En kötü olma yarışı”na tanıklık ediliyor. Takımlar bu uğurda yıldız oyuncularını kenarda bekletiyor. NBA, “tanking” olarak adlandırılan bu tabloyu değiştirmek için önlemler almayı tartışıyor.

HOUSTON YİNE KAZANDI

Gecenin diğer maçlarında lig lideri Houston Rockets, Detroit Pistons’ı uzatmaya giden maçta 100-96 yendi. New Orleans Pelicans ise Los Angeles Lakers’ı evinde 128-125 yendi. Pelicans’ta Anthony Davis, 33 sayı 9 ribauntla sahanın yıldızıydı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 11:05

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