Kadıköy'de polis kürekli saldırı: 3 polis yaralandı

Kadıköy'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polislere saldıran kişi ayağından vuruldu.

Kadıköy'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polise saldıran kişi bacağından vuruldu. Olayda 3'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 07.00 sıralarında Kozyatağı Abdülezelpaşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaata hırsızlık amaçlı bir kişinin girdiği ihbarını alan polis harekete geçti. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polise ekipleri inşaata girerek bodrum katta saklandığı belirtilen şüpheliyi aramaya başladı.

KÜREKLE KAFASINA VURDU

Bu sırada Gürcü uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.

BACAĞINDAN VURULDU

Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vuruldu.Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 10:57

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