Midilli’nin Moria kampında bir mülteci kendini ateşe verdi

Midilli’nin Moria mülteci kampında bir Suriyeli mülteci adada uzun süre kalmasını protesto için kendini ateşe verdi

Midilli’nin Moria mülteci kampında 26 yaşındaki bir Suriyeli mülteci, adada uzun süre mahsur kalmasını protesto etmek için üstüne benzin döküp kendini ateşe verdi.

Göçmen Politikası Bakan Vekili Dimitris Vitsas’ın kampı ziyaret etmesinin ardından meydana geldiği olaydan hemen sonra hastaneye kaldırılan Suriyeli gencin yaşamsal tehlikede olmadığı açıklandı. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 09:00

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