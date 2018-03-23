Trump'ın yeni güvenlik danışmanı John Bolton kimdir?

ABD Başkanı Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alarak yerine Irak işgalini savunan John Bolton'ı atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alarak yerine Bush döneminin "şahini" olarak bilinen neo-muhafazakar isim John Bolton'ı atadı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump, McMaster'a "harika bir iş çıkardığı" için teşekkür etti.

Trump'ın bu hamlesi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmesinden bir hafta sonra geldi.

McMaster, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı bir dizi üst düzey değişikliğin son hedefi olurken gözler, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaline destek veren John Bolton'a çevrildi.

JHON BOLTON KİMDİR?

BBC Türkçe'nin haberine göre, Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Bolton, "silahlanma kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu" müsteşar olarak Dışişleri Bakanlığı'na atanmıştı.

John Bolton 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savunucularındandı ve Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından olarak görülüyordu.

'Saddam Hüseyin rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu' kanısını gerekçe göstererek, savaşı savundu.

Bu kanının yanlış olduğu binlerce kişinin öldüğü savaştan yıllar sonra ortaya çıktı.

2005 yılında ABD'nin BM nezdindeki yeni daimi büyükelçiliğine atanması, şaşkınlıkla karşılanmıştı. BM'deki reformlara destek yerine köstek olmakla suçlanan Bolton'ın gelişini hakaret olarak algılayan BM diplomatları da oldu.

Ocak 2007'de BM'deki görev süresi dolunca geri çekildi.

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nde çalışan Bolton, son yıllarda medyada muhafazakar yorumculardan biri olarak yüzünü gösterdi.

Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik nükleer silahlanma tehditleri karşısında Pyongyang'a daha sert yanıt verilmesini savundu.

Başkan Trump 2015'te İran ile nükleer anlaşmanın iptal etmeye karar verdiğinde, Bolton zaten uzun süredir bunun için kampanya yürütüyordu.

BOLTON 'DIŞ POLİTİKA ŞAHİNİ' OLMAKLA ÖVÜNÜYOR

Bolton, ABD'nin Cumhuriyetçi eski başkanları Ronald Reagan, George HW Bush ve George W Bush yönetimlerine hizmet vermişti.

Hukuk okuduğu Yale Üniversitesi'ndeki günlerini yazdığı anılarında, Vietnam Savaşı'nı protesto eden aynı kampüsteki aktivistler arasında kendisini bir "uzaylı" gibi hissettiğini yazmıştı.

Aşırı muhafazakar yorumcuların el üstünde tuttuğu Bolton, sözünü esirgemeyen bir "dış politika şahini" olmakla övülüyor.

Öte yandan, ABD'nin muhafazakar televizyon sunucularından birinin Bolton için "stereoit alan yeni muhafazakar" yakıştırmasını yaptığını da hatırlatalım.



(New York/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 08:25

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