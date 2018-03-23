Zeytinburnu'da elleri bağlanarak asılmış erkek cesedi bulundu

Zeytinburnu sahilinde elleri arkadan bağlanarak ağaca asılmış halde erkek cesedi bulundu.

Zeytinburnu'da elleri arkadan bağlanarak ağaca asılmış halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki şehir parkında, saat 22.30 sıralarında ağaçta hareketsiz duran birini gören bir yurttaş polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, elleri arkadan bağlanmış, ağaca asılı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 06:00

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