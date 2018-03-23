Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, avro 4.97 lira

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselen dolar 4,036'yı görerek rekor kırdı, avro ise 4,97 seviyesini gördü.

ABD merkezli gelişmelere bağlı olarak dolar ve avro uluslararası piyasalarda rekor düzeylere tırmandı; dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.03 liraya çıkarken, avro da 4.97 lirayı aşarak 5.0 liraya dayandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "yeni bir ticaret savaşı"nın başlangı olarak yorumlanan, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarına ilişkin kararları ve uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) bu yıl ABD Merkez Bankası'nın "dört faiz artışı" yapmasını beklediklerine ilişkin raporuna bağlı olarak lira küresel piyasalarda büyük değer kaybetti.

Bu gelişmelerin ardından, dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya ve avro da 4.9757 liraya kadar tırmandı. Dolar, tarihi zirvenin ardından 3.96 - 3.97 lira aralığına, avro da 4.89 - 4.90 lira aralığına döndü.

(EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 07:37

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