Dolar 4 liranın üstüne çıktı, avro 4.95'i gördü - 23 Mart 2018

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselen dolar 4,036'yı görerek rekor kırdı, avro ise 4,95 seviyesini gördü.

Dolar ve avroda gece saatlerinde yükselme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından dolar, kısa süreli olarak 4 TL'nin üzerine çıktı.

Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından da uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

Dolar 4,036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Avro ise ani bir yükselişle 3,95 seviyeleri gördü.

İleryen saatlerde dolar 4 liranın altına düşerken, avro ise uluslararası piyasalarda 4,90 seviyesinde işlem gördü. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 05:50

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