Newroz'a katılan yurttaşlar: Güzel yarınları olan bir dünya istiyoruz

Diyarbakır, Dersim, Malatya ve Urfa'da düzenlenen Newroz kutlamalarına katılan yurttaşlarla etkinliklere dair izlenmelerini ve taleplerini konuştuk.

OHAL’in gölgesinde geçen Newroz kutlamalarında tüm engellemelere rağmen Bölge illerinde yurttaşlar Newroz alanlarını doldurdu. Yurttaşlar Newroz’u değerlendirdi.

Diyarbakır'da düzenlenen Newroz kutlamasına katılan yurttaşlarla konuştuk. Eski Newrozların daha kalabalık olduğunu söyleyen Mizgin, “Şimdi de bir çok insan geliyor ama eskisi gibi mutlu değiller çünkü korkuyorlar. Biz her şeye rağmen barış için geldik ne olursa olsun barış olmalı”diyerek anlatıyor duygularını. Sadece ‘Barış istiyorum’ diyen Rozerin, “İnsanlarımızın ölmesini, gençlerin ölmesini istemiyoruz” dedi. Rozerin’in yanındaki arkadaşı söze karışıyor. Varolan sürecin değişmesinin kendi ellerinde olduğunu belirterek, “İnsanların ölmediği, anaların ağlamadığı güzel yarınları olan bir dünya istiyoruz” dedi.

‘CAN BEDENDE OLDUĞU SÜRECE BARIŞ İSTEYECEĞİZ’

Melek adlı yurttaş, Her Newroz’da olduğu bu Newroz’a da barış talebiyle geldiğini ifade ederek şunları ifade etti: “Barış, eşitlik istiyoruz. Hepimiz aynıyız. Ölüm istemiyoruz. İyi şeylerin olmasını istiyoruz herkes için. Her insan ne olursa olsun yaşasın. Yasak olduğu zamandan bu güne 20 yıldır Newroz’a geliyorum. Newroz bizim için büyük önemli bir gündür. Can bedende olduğu sürece barış isteyeceğiz, barışı getireceğiz tüm dünyaya. Biz savaş istemiyoruz, çocuklarımızı, çoluk çocuğa karışsın diye büyütüyoruz. Öldürüyorlar, tutuklanıyorlar. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Askerin, polisin, gerillanın, korucunun da ölmesini istemiyoruz. Herkesin kendi topraklarında özgürce yaşamasını istiyoruz.”

Newroz alanına girişte polisler tarafından eşyalarının alınmasına tepkili olan Murat Gürbüz ise, “Alana giriş kapılarında birçok eşyamıza el koydular. bizi temsil eden bayraklara el koydular. Yasaklara ve engellemelere rağmen her yıl olduğu gibi bu gün de buradayız, burada olacağız. Bu mücadeleyi bırakmayacağız” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

TALEP NET: ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, KARDEŞLİK

Malatya’da Emeksiz Meydanı’nda düzenlenen Newroz’a katılan yurttaşlara Newroz’a hangi taleplerle katıldıklarını sorduk.

21 Mart’ın baharın gelişini ve özgürlüğünü simgelediğini belirten Dilber Sarılmaz, “Öncelikli talebimiz barış, tabii ki en önemlisi de sağlık. Biz bu ülkede özgürlük istiyoruz. OHAL’den dolayı hiçbir şey yapamıyoruz artık” dedi. Sarılmaz, “Özgürlük, barış, kardeşlik istiyoruz. Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Ermeni şeklinde bu ülkede hiçbir şekilde ayrımın yapılmasını istemiyoruz” dedi.

Hakan Yalçın ise “Bu Newroz’da beklentim tüm halkların kardeşçe yaşaması ve Ortadoğu’da yaşanan savaşın bir an önce son bulmasıdır” dedi. Tüm siyasi tutsakların özgür bırakılması gerektiğini dile getiren Yalçın, “Kürtler üzerinde yapılan baskıların son bulmasını istiyorum. Afrin’de başlatılan operasyonun bir an önce durdurulmasını temenni ediyorum. Emperyalist güçlere karşı halkların kardeşliği şiarıyla ortak bir dayanışma ile mücadele vermesini diliyorum” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

KADINLARIN, ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR ÜLKE UMUDU

Dersim'de de Newroz çoşkuyla kutlandı. Gazetemize konuşan üniversite de okuyan bir genç, “OHAL sürecinde insanlar, özellikle Kürt halkı fazlasıyla yıldırılmaya çalışıldı. Newroz’a katılma amacım “Ben Kürt’üm ve ben hâlâ varım” diyebilmekti. Demirci Kawa’nın direnişinin hâlâ sönmediğini göstermek için geldim Newroz’a” diye konuştu.

Newroz’un tüm canlılar açısından diriliş ve uyanış olduğunu düşünen Bahar Ulaş da, “Bir kadın olarak yaşam hakkımız gasbediliyor. Her gün kadınlar öldürülüyor. Kadınlara ve çocuklara karşı cinsel saldırılar, taciz ve tecavüzler, cinsel istismarlar devam ediyor. Bütün bunlara karşı durmak için Newroz’a katıldım. Bu Newroz sonrası umarım kadınların, çocukların ölmediği, barışın olduğu bir ülke görürüz artık” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

‘DEMİRCİ KAWA’YI HALKIN KALBİNDEN ATAMAZSINIZ’

Urfa’da da Newroz engellere rağmen kutlandı. Newroz etkinliğinde gazetemize konuşan EMEP Genel Yönetim Kurulu Üyesi Halil İmrek, “Newroz mücadele, direniş ve özgürlük günüdür” diyerek, Newroz’un bu yıl OHAL adıyla baskı ve savaş ortamında kutlandığına dikkat çekti.

Halil İmrek

İmrek, 2018 Newrozu’nun emperyalizmin savaş politikalarına karşı bütün emek, barış ve demokrasi güçlerinin birlik ve mücadeleyi büyüttüğü bir gün olması umuduyla kutladıklarını dile getirdi. Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği operasyona değinen İmrek, “ÖSO ne yaptı? Afrin’e ilk girişlerinden sonra ilk olarak özgürlüğü sembolize eden Kawa heykelini yıktı. Heykelleri yıkabilirsiniz ama halkın kalbinden yüreğinden söküp atamazsınız.” (Urfa/EVRENSEL)

‘NEWROZ ALANI HEPİMİZİN UMUDU, HAYKIRIŞI OLDU’

Diyarbakır Newrozu’nun Tertip Komitesi’nden Zelal Bilgin Evrensel'e değerlendirdi.

“2018 Newroz hazırlıklarında alanda çalınacak müziklere, asılacak pankartlara, atılacak sloganlara ve taşınacak renklere ciddi bir müdahale söz konusuydu” diyen Bilgin, “Tüm baskı ve engellemelere rağmen Newroz alanı hepimizin umudu, direnişi, haykırışı oldu. Kürt halkı sürecin takipçisi olduğunu ve baskıların kendisini yıldıramadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yine Afrin operasyonuna karşı duyduğu öfkeyi uluslar arası komplonun bir devamı olarak gördüğünü ve kabul etmediklerini de dile getirdiler” dedi.

Zelal Bilgin

Güvenlik önlemlerine de değinen Bilgin, “2018 Newroz’u yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşmiş, bu önlemler bir baskı ve zulüm halini almıştır. Newroz’a katılımın engellenmesi için elinden gelen her şeyi yaptılar. Kurum yöneticileri tarafından kamu çalışanlarına Newroz alanına gitmeme baskısı yapıldı. Giriş çıkışlar 21 Mart günü imzaya tabi tutuldu. Kayyım Newroz alanına ek otobüs seferleri yapmadığı gibi, otobüsleri polislerin servisi haline getirdi. Arama noktalarında polisin tahrik etmesine rağmen halk alanı doldurdu” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 03:19

www.evrensel.net