Merkel’le koalisyona karşı çıkan SPD’liler örgütleniyor

Sosyal Demokrat Partinin 'büyük koalisyon'a katılmasına tepki gösteren sol kanadı 'İlerici Sosyal Demokrat Platform' adı altında örgütlenmeye başladı.

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Merkel ile “büyük koalisyon”a katılmasına tepki gösteren sol kanadı “İlerici Sosyal Demokrat Platform” adı altında bir araya geldi. SPD’nin Dortmund Milletvekili Marco Bülow’un başını çektiği platformun ilk hedefi 5 bin destekçi bularak, yerel düzeyde sosyal temelde bir hareket yaratmak.

GENÇLİK ÖRGÜTÜ VE SOL KANAT ‘HAYIR’ DEMİŞTİ

463 bin SPD üyesi arasında “büyük koalisyon” hükümetine katılıp katılmama konusunda yapılan oylamada, oylamaya katılan 378 bin 437 üyeden 239 bin 604’i “evet”, 123 bin 329’i de “hayır” oyu verdi. 15 bin üyenin oyu da geçersiz sayıldı. Böylece orana vurulduğunda yüzde 66 koalisyon ortaklığının devam etmesini istersen yüzde 34’ü de buna karşı çıktı. Başta gençlik örgütü olmak üzere partinin sol kanadı, Merkel’in liderliğinde bir dört yıl daha ortaklığa devam edilmesi durumunda SPD’nin daha fazla oy kaybına uğrayacağını ifade ederek, izlenen politikalara ortak olunmamasını istedi.

Koalisyon ortaklığına tepki gösteren SPD üyeleri ve bazı milletvekilleri ilk kez “İlerici Sosyal Demokrat Platform” adı altında bir araya gelerek Berlin’de ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ayrıca platform için bir de internet sitesi açıldı. Platformun başını ise 46 yaşındaki SPD Dortmund Milletvekili Marco Bülow çekiyor. Bülow, SPD’den farklı olarak yurt dışına asker göndermeye, ABD ile AB arasında imzalanması planlanan CETA ve TTIP’ye ve Hartz IV yaptırımlarına karşı oy kullanmıştı.

‘İLERİCİ POLİTİKALAR ZAMANI’

Platformun yayımladığı bildiride, “Dünya ve Avrupa bir dönüşüm geçiriyor. Kışkırtmalar, bölme artıyor, partilere ve politikacılara güven azalıyor. Adaletsizlik büyüyor, yoksulluk artıyor ve fırsat eşitliği ortadan kaldırılıyor. Yerleşik siyaset yine eski reçeteleri uyguluyor ya da ideallerini kaybediyor. Büyük koalisyonun devam etmesi bizler için durgunluğun sürmesi anlamına geliyor. Bununla yeni bir yenilenme ve yeni ‘sosyal demokratlaşma’ başarısız mı oldu? Şimdi sosyal ve ilerici politikaları başarmanın zamanı”.

Daha iyi çalışma koşulları, ödenebilir konuk kirası, çevre, eşit haklar ve barışçıl dış politika platformun öncelikli talepleri arasında yer alıyor.

Platform tarafından yapılan açıklamada, öncelikli hedef, 5 bin kişinin desteğini almak ve yerel düzeyde belirlenen hedefler konusunda çalışmalar örgütlemek olarak belirlendi. Kısa dönemde benzer talepleri savunan örgütlerle birlik görüşmeleri yapılmayacak. Parti tabanının üçte birisinin büyük koalisyona karşı çıkmasının önemli olduğunu beliren Bülow, bununla parti yönetimi ve hükümet üzerinde baskı oluşturabileceklerini düşünüyor.

Bülow, SPD yönetiminin izlediği politikaları eleştirenlerin büyük bir bölümünün Sol Parti ve Yeşiller’e geçmediğini de sözlerine ekledi. Bülow, Yeşiller’in tam anlamıyla sistem partisine dönüştüğünü, Sol Partinin ise kendi iç sorunlarından ötürü bugün arayışa yanıt vermediğini de vurguladı. (Köln/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 02:55

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