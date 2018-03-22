Nevşehir'de askeri uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dağlık alana F-16 tipi savaş uçağı düştü. Olay yerine giden sağlık ekibi bir pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana F-16 tipi savaş uçağı düştü. Şiddetli bir patlamanın ardından alevlerin yükseldiği olay yerine giden arama-kurtarma ve sağlık ekibi bir pilotun cansız bedenine ulaştı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi savaş uçağı, Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre eğitim amacıyla saat 18.30 havalandı. Uçak, bir süre sonra Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık bir alana düştü. Havada ikmal görevi için kalktığı sanılan F-16'nın düşmesi sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Çevrede bulunan köylüler patlama sesi ve ardından alev topu gördüklerini belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye arama ve kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazının bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler bir pilotun hayatını kaybettiğini belirledi. 500 metre karelik alana yayılan uçak enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı. Pilotun cansız bedeni ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan uçağın enkazında inceleme yapacak kaza-kırım ekibinin Eskişehir'den Nevşehir'e doğru hareket ettiği belirtildi.

'ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU'

Ovaören köyünde yaşayan Serkan Korkusuz, uçağın saat 20.05 sıralarında düştüğünü ve şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktığını söyledi. Korkusuz, uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığını belirtti.

GAZ SIZINTISI UYARISI

Öte yandan kaza yerine ulaşan basın mensuplarının enkaza yaklaşmalarına gaz sızıntısı olduğunu gerekçesiyle izin verilmedi. Alanda görevli jandarmaların da yüzlerinde maske takılı olduğu görüldü.

Genelkurmay Başkanlığı uçak kazasını ilk olarak Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi.

Ardından ise Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada uçağın enkazına ulaşıldığı ve bir pilotun şehit olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 23:55

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