Nevşehir'de askeri uçak düştü

Nevşehir’de eğitim maksadıyla bölgede bulunan F-16 uçağı bir tarlaya düştü.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçak düştü. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENELKURMAY KAZAYI AÇIKLADI

Genelkurmay'ın resmi twitter adresinden yapılan açıklamada eğitim amaçlı havalanan uçağın Nevşehir yakınlarında kaza kırıma uğradığı ifade edildi. Açıklama şöyle: “Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır.” (Nevşehir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 21:44

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