Trump'tan Çin’e ek vergi, AB ve 6 ülkeye geçici vergi muafiyeti kararı

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatında yapılan vergi artışından AB üyeleri ve 6 ülkeyi de muaf tutma kararı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin fikri mülkiyet haklarına uymadığı gerekçesiyle Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama ve Çin'in ABD'deki yatırımlarını kısıtlama kararı aldı. Kısa vadede Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile 6 ülkenin yeni çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinden de muaf tutacak.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer; Başkan Donald Trump'ın, daimi bir çözüm bulunması için görüşmeler devam ederken, AB üyelerinin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore'ye de ek gümrük vergilerinin geçici olarak durdurulması talimatı verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkessinin ithal ettiği çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi, Kanada ve Meksika'yı muaf tutarak imzalaması AB'nin tepkisini çekmişti.

Trump, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçluyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine getireceği ek gümrük verilerinden AB'nin muaf tutulması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Cuma günü yürürlüğe girecek yeni düzenlemesi çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 vergi artırımı öngörüyor.

Trump'ın Çin'e karşı başlatma kararı aldığı hamle gereğince, ABD Ticaret Temsilcisi Bob Lighthizer yeni bir Çin gümrük tarifeleri paketi kuracak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD'nin teknolojisini ve mülklerini Çin'in yatırımlarını kısıtlama amaçlı bir plan yapacak. (HABER MERKEZİ)

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulaması yarın başlıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 21:54

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