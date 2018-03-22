Tekirdağ Newroz’unda yaptığı konuşmanın ardından gözaltına alınan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Newroz kutlamalarında yaptığı konuşmanın ardından gözaltına alınan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu, tutuklandı.

HDP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından dün Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’nde düzenlenen Newroz kutlamasında konuşan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu, konuşması nedeniyle 5 kişi ise kutlamalar sırasında “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlananlar adliyeye sevk edildi. HDP'li Gülsüm Ağoğlu, tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (Tekirdağ/DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 21:08

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