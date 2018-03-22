EMEP Osmaniye İl Başkanı Ökkeş Nergiz gözaltına alındı
22 Mart 2018 20:14
Emek Partisi Osmaniye İl Başkanı Ökkeş Nergiz gözaltına alındı.
Emek Partisi (EMEP) partisi Osmaniye İl Başkanı Ökkeş Nergiz, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubede tarafından bugün 16.00 sularında ifadeye çağrıldı.
İfade için emniyete giden Ökkeş Nergiz gözaltına alındı.
Avukat Tugay Beki, Ökkeş Nergiz’in bu gece gözaltında tutulacağını, ifadesinin yarın 10.00'da alındıktan sonra savcılığa sevk edileceğini söyledi.
Ökkeş'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. (Osmaniye/EVRENSEL)Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 20:56
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