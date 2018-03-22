Sendikalaştıkları için işten atılan TÜVTÜRK işçileri eylemde

Eskişehir’de sendikalaştıkları için işten atılan TÜVTÜRK işçilerinin işe geri dönme mücadelesi sürüyor.

Meltem KARAKAŞ

Eskişehir

DİSK/Nakliyat-İş’te örgütlendikleri için işten atılan işçiler, Birleşik Metal-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı’nın da katılımıyla basın açıklaması yaptı. “İşçiler köle değildir” diyen Arı, şöyle devam etti: “Buradan işverenlere sesleniyoruz; çalışanların yasal haklarına saygı duysunlar. Bu yaptıkları suçtur. Eskişehir köle pazarı değildir. İşçiler de köle değildir.”

İşyerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sendikaya üye olduklarını anlatan 10 yıllık TÜVTÜRK çalışanı Musaffet Oktay, “İçeride ısıtıcılar çalışmıyordu. Bunu dile getirdik ama yapmadılar. Bakanlığa şikayet ettik. Bakanlıktan denetlemeye geldiler. Yine de sorunlar çözülmedi. Hatta tek tek odalara çağrılıp tehdit edildik ve sendikadan istifa etmemiz istendi. Sonra da tazminatsız attılar” diye konuştu.

10 yıllık başka işçi İlkay Üzme de şunları söyledi: “Isıtıcılar çalışmıyordu, maaşlar yetersizdi. Söylediğimiz halde sorunlar çözülmedi. Haksız yere işten atıldık. Bir an önce işimin başına dönmek istiyorum.” 8 yıllık işçi Battal Ercan da “Burada işimize dönene kadar mücadele edeceğiz. İnanıyoruz da kazanacağız, hakkımızı alacağız” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 19:58

www.evrensel.net