Roboskili aileler: Devlete ve yargıya olan güvenimiz sarsıldı

Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin aileleri bir kez daha katliamın faillerinin bulunup yargılanmasını talep etti.

Adalet arayışlarının 325’inci haftasında bir araya gelen Roboskili aileler, devlete ve yargıya güvenlerinin sarsıldığını belirterek, adalet sağlanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.



Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, savaş uçakları bombardımanı sonucu 34 yakınını kaybeden aileler, adalet arayışlarının 325’inci haftasında da kaybettikleri yakınlarının mezarı başında bir araya geldi. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler adına katliamda hayatını kaybeden Hüseyin’in kız kardeşi Selcan Encu açıklama yaptı.



Katliama ilişkin açılan davalardan herhangi bir sonucun alınmamasını hatırlatan Selcan Encu, katliamın faillerinin bulunup yargılanmasını talep etti. Bugüne kadar kendilerine verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Encu, “Acımızın insani ve vicdani boyutunu da görmezden geldiler” dedi.

‘YARGIYA GÜVENİMİZ SARSILMIŞTIR’

Katliama ilişkin yetkililerin takındığı tavrın acılarını arttırdığını söyleyen Encu, “Tüm bunlar devlete ve yargıya olan güvenimizi sarsmıştır. Hesap vermekten kaçınılması, katliamın unutulmasına yol açmayacak. Biz bir arada ve barış içerisinde yaşamanın taraftarıyız. Roboski ve diğer katliamlar için adalet talep etmek adına bir araya geleceğiz. Adaleti sağlayacağımız güne kadar burada olmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 18:10

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