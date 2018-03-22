İZSU'da taşeron işçiler için iki farklı karar

İzmir'de Genel İş, İZSU'da çalışan ve başvurusu kabul edilmeyen taşeron kiralık işçiler için kadroya geçene kadar mücadele edeceğini dile getirdi.

Hükümetin OHAL KHK'sı ile getirdiği kadro düzenlemesi birçok konuda muğlaklılığını koruyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinde (İZSU) sivil kiralık araçlarında çalışan ve aynı işi taşeron şoförler için iki farklı karar verildi.

İZSU'nun yapmış olduğu ihalelerin şartnamelerinin değişmesinden kaynaklı taşeron kiralık araç şoförlerinin büyük bir kısmına belediye şirketi kadrosu verilmeyecek. Yapılan 5 ihalenin sadece 2 tanesi personel ihalesi olarak kabul edildi. 457 şoförün 141 tanesinin başvurusu kabul edilirken geriye kalan 316 işçinin başvurusu geri çevrildi.

Valilik ve büyükşehir bürokratlarından oluşan itiraz ve tespit komisyonu başvurunun geri çevrilmesine gerekçe olarak ihaledeki personel giderlerinin yüzde 70'i geçmemesi gösterildi.

Taşeron sivil şoförler arasında örgütlü olan DİSK Genel İş İzmir 2 Nolu Şube'nin vermiş olduğu mücadele ise sürüyor. Geride kalan işçilerin de başvurusunun kabul edilmesi için sendika hem büyükşehir hem de valilik bürokratları ile görüşme yapacak.

'ÇIKAN KARARNAME KADRO GETİRMEDİĞİ GİBİ İŞSİZLİĞİ DAYATIYOR'

Taşeron şoförleri İZSU önüne çağıran sendika açıklama yaptı. Burada konuşan Şube Başkanı Arif Yıldız “Biz düzenleme çıktığı gün de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Çıkan kararname kadro getirmediği gibi işsizliği dayatıyor. İktidar 150 bine yakın işçinin elinden ekmeğini alarak terbiye etmeye çalışıyor. Bir kez daha söylüyoruz, kapsam dışı kalan arkadaşlarımız için itirazlarımızı yapıyoruz ve görüşmeleri sürdürüyoruz. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz, sokaklarda olacağız. Arkadaşlarımız belediye şirketlerine geçene kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 17:43

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