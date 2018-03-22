Eğitim Sen: Baskıcı tutumunuzdan vazgeçin

İstanbul Sultanahmet'te bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sen üyeleri okullarda İlçe Milli Eğitim ve okul idareleri tarafından zorunlu hale getirilen seçmeli din dersleri ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya Eğitim Sen şube başkanları katıldı. “Karanlığa teslim olmayacağız” pankartı açan eğitim emekçileri sık sık “Hükümet elini eğitimden çek”, “Bilimsel eğitim istiyoruz” sloganları attı. Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı.

'EMEKÇİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN HAKLARI YOK SAYILMAKTA'

Basın açıklamasını Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak gerçekleştirdi. Koçak, "Hükümetin eğitim politikalarındaki tercihleri ve tüm itirazlara rağmen dayatmaları eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin haklarını ve tercihlerini yok saymaktadır. Siyasi iktidarın kabul edilemez eğitim politikaları ve uygulamaları toplumun geleceğini tehdit eder boyutlara gelmiştir. Seçmeli din dersleri için camilerde hutbeler okutuluyor. Müftüler ve imamlar, çocuklarının bu dersleri seçmesi için velilere ‘hatırlatma’ yapıyor. İlçelerde afiş ve broşürlerle ‘farkındalık’ oluşturması için dini yapılanmalar da devreye sokularak ‘seçmeli’ denilen din dersleri fiilen zorunlu hale getiriliyor. Okul müdürleri tarafından oluşturulan paket seçmeli ders programlarının ya tamamı ‘seçmeli din’ derslerinden oluşuyor ya da mutlaka her paket programın içersinde en az bir tane dini içerikli ders bulunuyor” diye konuştu.

'HÜKÜMETİN HEDEFİ EĞİTİM DİNSELLEŞTİRMEK'

Fiili baskıları konuşmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme yapmak için randevu talebinde bulunduklarını söyleyen Koçak, “Haftalardır iş yoğunluğu nedeniyle bize bir randevu verilmemiş telefonlarımıza dahi çıkılmamıştır. Milli Eğitim Müdürü’nün bu tavrı kabul edilebilir değil. Milli Eğitim Müdürünün bu tavrını kınıyor ve protesto ediyoruz. Hükümetin temel hedefi dinselleştirilmiş ve ticarileştirilmiş bir eğitimle AKP’nin toplum mühendisliğine itaat eden bir idareci, öğretmen ve öğrenci güruhu yetiştirmektir” dedi.

Koçak taleplerini şöyle sıraladı:

- Baskıcı tutumlarınızdan bir an önce vazgeçin.

- Seçmeli derslerin bireysel ilgi ve yeteneklerle planlanmasına engel olacak uygulamalardan vazgeçin.

- Eğitimden, çocuklarımızın geleceğinden elinizi çekin.

Basın açıklamasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 17:27

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