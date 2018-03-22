'Suriye’deki cihatçı gruplar Kürt düşmanlığında birleşti'

Guardian gazetesi, ÖSO'nun Afrin kontrolü sonrası Suriye’nin kuzeyindeki cihatçıların yavaş yavaş 'ittifaka doğru ilerlediğini' yazdı.

İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve cihatçı gruplardan oluşan Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin’de kontrolü ele geçirmesi sonrası, Suriye’nin kuzeyindeki cihatçıların yavaş yavaş “ittifaka doğru ilerlediğini” yazdı.

Guardian muhabirine konuşan ve gazetenin “muhalifler” ya da “savaşçılar” diye nitelendirdiği bazı cihatçılar, Afrin’de yaşadıkları “zafer” sonrası ilk kez birlik olduklarını söyledi.

‘ESAD BİRLEŞTİREMEDİ AFRİN BİRLEŞTİRDİ’

Haberde, bu cihatçılardan birinin şu sözlerine yer verildi: “Esad bile bizi bir araya getirmeyi başaramamıştı. Yakıp yıkma politikası izleyen rejimden askeri ve siyasi olarak daha zayıfız ve biz birbirimizi ihanetle suçlarken, birçok bölge düşüyor. Halk bütün isyancı gruplardan nefret ediyor ve bu, bir gün birleşik bir ordu kurduğumuzda, değişecek.”

Guardian’ın haberine göre bu gruplar, Türkiye’nin savaşını “Savaşan paralı askerlerden ibaret” olarak da görüyor.

Görüş veren cihatçı, “Yaklaşık 20 bin kişilik yeni ordularının el Kaide bağlantılı militanları İdlib’in kuzeyinden çıkaracabileceğine inanıyorlar. Sayıları artarsa da, Esad’ın Rusya destekli güçleri ülkedeki toprakları geri almaya çalışıyor olsa bile, Suriye’deki barış görüşmelerinde ellerinin güçleneceğini düşünüyorlar” dedi.

Gazete, Afrin harekatının komutanlarından Ebu Ahmet’in yardımcısıyla da konuştu. Bu kaynak, bir gün Esad’ı devirecek bir anlaşma sağlanırsa Suriye’nin tamamında düzenin sağlanması için hükümetle çalışabileceklerini söyledi.

İDLİB YAKINLARINDA KORİDOR

Haberde ÖSO’nun yapısı hakkında da bilgilere yer verildi: “Bu muhalifler ordusu 3 birlikten oluşuyor ve Türkiye’nin desteklediği iskelet geçici hükümetin çatısı altında yer alıyor. Bu güçler, Türk askeri yetkililerinin söylediklerine göre hareket eden eski Suriyeli askerlerce yönetiliyorlar.

Türk ağır silahları ve savaş uçaklarının desteğiyle Afrin’deki çatışmaların büyük bölümünü üstlendiklerini söylüyorlar.

Savaşın stratejik bir zaferle sonuçlandığı çünkü İdlib yakınlarında bir koridor açabilecekleri konusunda eminler. Ankara’nın yanında yer almakla ilgili bir sorun görmüyorlar ve bunu tarafların Suriye’deki çıkarlarının çakışması olarak niteliyorlar”. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:54

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