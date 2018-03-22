Rudaw: TSK jetleri Erbil’i vurdu, 4 kişi öldü

TSK’ye ait savaş uçaklarının Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Balekati bölgesini bombaladığı öne sürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının Irak Kürdistan Bölgesi’nin (IKB) başkenti Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Balekati bölgesini bombaladı. Bombalama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

‘NEWROZ KUTLAYAN VATANDAŞLAR VURULDU’

Bölgedeki Rudaw haber ajansı muhabiri savaş uçaklarının sabah saatlerinde Balekati’ye bağlı Mawnan, Wesan ve Serkani köylerini bombaladığını söyledi. Rudaw’a konuşan Kasre Kasabası Müdürü Şahewan Werti, TSK’ya ait 3 savaş uçağı tarafından bölgenin bombalandığını, Newroz kutlaması için bölgeye gelen 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bombardımanda hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin Şero Mehmud, Mustafa Werti, Derbaz Simakoli ve İsmail Werti. Şahewan Werti hayatını kaybeden 2 vatandaşın cenazesinin Erbil’e gönderildiğini belirtti. Erbil’in Çoman ilçesinin 25 kilometre batısında bulunan Balekati bölgesi Erbil’e 155 kilometre uzaklıkta. TSK daha önce de bölgede “PKK kampları var” gerekçesiyle hava saldırıları düzenlemişti.

ERBİL’DEN TÜRKİYE’NİN HAVA OPERASYONLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, TSK’ya ait savaş uçaklarının sivil yerleşim yerlerini hedef almasının “endişe verici” olduğunu belirtti. Dizayi PKK’den de bu yerlerden uzak durmasını istedi.

IKBY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sefin Dizayi, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının Newroz ve yeni yıl kutlamaları için kırlara çıktığı bir dönemde Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava operasyonu sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybetiğini dile getirdi.

Dizayi şöyle dedi:

“Şehitlerin ailelerne baş sağlığı diliyor ve acılarını paylaştığımızı belirtiyoruz. Kürdistan Bölgesi’ndeki sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. PKK’nin sivil yerleşim yerlerinin yakınlarında konaklaması sürekli bu bölgelerde yaşayan halkımız için tehlike arzediyor. Geçmişte de bu nedenle bir çok defa vatandaşlarımız zarar gördü.”

Sefin Dizayi ayrıca bu tür olayların bir daha yaşanmaması için PKK’den de sivil yerleşim yerlerinden uzak durmasını istedi. (DIŞ HABERLER)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:58

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