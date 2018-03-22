Motorine 17 kuruş, otogaza 4 kuruş zam geliyor
22 Mart 2018 16:44
Benzine yapılan 15 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 17, otogaza 4 kuruş zam geliyor.
Benzinin ardından, motorin ve otogaza da bu gece yarısından itibaren sırasıyla 17 ve 4 kuruş zam geliyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "23 Mart tarihinden geçerli olmak üzere, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, motorin grubunda 17, otogazda 4 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" denildi.
Benzinin litresine de dünden geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. (DHA)
www.evrensel.net