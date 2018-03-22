Meslek örgütü temsilcilerine Afrin gözaltısı

Diyarbakır'da meslek örgütleri yöneticilerinin, Afrin operasyonuna yönelik açıklama yaptıkları için gözaltına alındığı belirtildi.

Serpil BERK

Diyarbakır

SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Recep Oruç ve Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus görev yaptıkları hastaneden, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir evinden, Dicle Amed Kadın Platformu Üyesi Fevziye Sümer ise HDP grup toplantısından çıktığı 20 Mart’tan bu yana gözaltında. Gözaltına alınan 4 kişinin Afrin operasyonuna yönelik açıklama yaptıkları için alındığı belirtildi.

Yaşanan gözaltıları Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Şeyhmus Gökalp ile konuştuk. Barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sorunların çözümünü desteklediklerini vurgulayan Gökalp, görüşlerini açıkladıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

‘SAĞLIĞI BOZAN OLAYLARA KARŞI DURMA GÖREVİMİZ’

Gözaltına alınanların durumlarının iyi olduğunu belirten Gökalp, “Hekimlik mesleği ölümle, sağlıksızlıkla mücadele üzerine kuruludur. İnsana ve topluma yararlılık ilkesi üzerine şekillenen bir felsefesi vardır. Dolayısıyla ülkemizde veya dünyanın herhangi bir yerinde sağlığı bozan, ölüm, yaralanma ve göç gibi halk sağlığı sorunları oluşturan hangi faktörler veya olaylar olursa meslek etiğimiz gereği bunu eleştirme ve buna karşı durma görevimiz vardır” dedi.

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‘SERBEST BIRAKILSINLAR’

“Savaş, çatışma, harekat; adına ne denirse densin, ölüm araçlarının kullanıldığı durumları desteklemiyoruz” diyen Gökalp, “Barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sorunların çözümünü destekliyoruz. Oda başkanımız ve diğer emek meslek örgütleri temsilcilerinin bu görüşleri açıklamaları nedeniyle suç isnat edilip, gözaltına alınmalarını ve gözaltında tutulmalarını doğru bulmuyoruz. Anayasamızda yer alan “düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı”nın da ihlali olarak görüyoruz. Dolayısıyla ivedilikle serbest bırakılmalarını ve tutuksuz yargılanmalarını talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:44

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