Kerestecioğlu: Kürt sorununu uluslararası sorun haline getirdiler

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, Mecliste yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, TSK ve ÖSO’nun Afrin'i ele geçirmesine ilişkin “İçeride Kürt sorununu çözemeyenler sorunu uluslararası hale getirdiler. Şırnak’ı, Diyarbakır’ı, Van’ı, Mardin’i OHAL ve kayyımlar olmadan yönetemeyenler Afrin halkına ne söyleyebilirler?” dedi.

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, Mecliste yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afrin’e girildikten sonra ÖSO’nun yaptığı yağmalamaları hatırlatan Kerestecioğlu, Meclis Genel Kurulunda kabul edilmese de İbrahim Kalın’ın bunu söylediğini dile getirdi.

“Demirci Kawa’nın heykeli yıkılıp Erdoğan’ın heykeli dikilse rahat mı edilecek?” diye soran Kerestecioğlu, Kawa’nın zalim Dehak’a karşı direnişi temsil ettiğini söyledi. Brezilya’daki İnsan Hakları Savunucusu Mariella Franco’nun da direnişi temsil ettiğini, Rusya’da gazetecilerin, Batı Seria ve Gazze Seridi’ndeki Filistinli eylemcilerin bu nedenle öldürüldüğünü kaydeden Kerestecioğlu, “Meksika’da bu nedenle yalnızca bir yıl içinde 12 gazeteci faili meçhul cinayetlere kurban gidiyor. Hindistan’da seçimleri protesto eden 8 gösterici bu nedenle yaşamını kaybediyor” dedi.

PARTİ BAŞKANININ OFİSİNDE YARGI ATAMALARI

Kerestecioğlu Saray’daki yargı atamalarına da değinerek, “Neredeyse 40 yılını bu mesleğin içinde geçirmiş bir hukukçu olarak yargının geldiği halden samimiyetle utanıyorum. 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Saray’da avukatlıktan mesleğe kabul edilen 1236 yeni hakim ve savcının atama kuraları Cumhurbaşkanı Sarayı’nda yapıldı. Bir siyasi parti başkanının ofisinde, bağımsız olması gereken yargının atamaları yapılabilir mi? Üstelik AKP Genel Başkanı Erdoğan salona girdiğinde aday hakim ve savcılar ayağa kalkarak yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanını ayakta alkışladılar” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:35

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