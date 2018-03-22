CHP'li Didem Engin: İstanbul şantaja boyun eğmeyecek

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın metro açıklamalarına ilişkin, 'İstanbullular bu şantaja asla boyun eğmeyecek' dedi.

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın metroda birinci önceliğin AKP’nin en fazla oy aldığı yerlere verileceğine ilişkin sözlerine değinen CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin “İstanbullular bu şantaja asla boyun eğmeyecek, seçimlerde bu ayrımcı ve partizan zihniy‘İstanbul şantaja boyun eğmeyecek’ete yedi düvelden duyulacak Osmanlı tokadıyla sandıkta gereken yanıtı vereceklerdir” dedi.

“Ülkemiz yaşamın her alanında AKP kadar partizan bir iktidarı bugüne kadar yaşamadı. İşte son örneği… İstanbul Büyükşehir Belediyesinin atanmış belediye başkanı “Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” diye buyurmuş” diyen Engin tüm sandık başı oyunlarına rağmen AKP yöneticilerinin seçimleri kaybedeceklerini anladıkları için, şimdi de İstanbullulara aba altından sopa göstererek, “Oy yoksa hizmet de yok” anlayışında olduklarını belirtti. Engin, İstanbulluların bu şantaja boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:32

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