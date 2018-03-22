Betra patronu Öz Toprak-İş’i dayatıyor

Sakarya Pamukova’da bulunan Betra AŞ’de ücretlerine zam yapılması talebiyle iş bırakan işçilere, Hak-İş'e bağlı Öz Toprak-İş’e geçmeleri dayatılıyor.

Ücretlerine zam yapılması talebi ile mesaiye kalmayan, vardiya giriş çıkışlarında alkışlı protesto eylemi yapan DİSK/Cam Keramik-İş üyesi Betra işçilerine, Hak-İş’e bağlı Öz Toprak-İş’e geçmeleri dayatılıyor. Cam Keramik-İş yaptığı açıklamada, “Üyelerimizin oyalama amaçlı verilen boş sözlere de psikolojik baskı amaçlı bu tür girişimlere de karnı toktur. Üyelerimizle birlikte fiili ve haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” dedi.

Sakarya Pamukova’da bulunan Betra AŞ’de ücretlerine zam yapılması talebiyle iş bırakan işçiler, verilen söz üzerine tekrar işbaşı yapmış ancak verilen sözler tutulmamıştı. İşçiler bunun üzerine yeniden eylemlere başladı. Öte yandan mesaiye kalmayan ve iş giriş çıkışlarında alkışlı protesto eylemi yapan işçilere Cam Keramik-İş’ten istifa etmeleri yönünde baskılar sürüyor.

Cam Keramik-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, “21 Mart Çarşamba günü fabrika müdürünün yanına üç işçi arkadaşımızı alarak Pamukova Belediye Başkanını ziyarete gittiğini öğrendik. AKP’li Belediye Başkanının odasında hazır bulunan Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, işçlerin Cam Keramik-İş Sendikasından istifa ederek Öz Toprak-İş Sendikasına geçmeleri durumunda taleplerinin üç ay içerisinde kaşılanacağı sözünü vermiş. Yandaş sendika yöneticisinin yaptığı bu ahlaksız teklif üyelerimizden gerekli cevabı almıştır elbette. Üyelerimizin oyalama amaçlı verilen boş sözlere de psikolojik baskı amaçlı bu tür girişimlere de karnı toktur. Betra işçileri oyunun farkındadır ve bu tuzağa düşmeyecektir. Üyelerimizle birlikte fiili ve haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” denildi.

Geçen hafta Cam Keramik-İş Genel Sekreteri Ergin Ay’ın polisler tarafından fabrikadan uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sakarya İl Emniyet Müdür Yardımcısının, görevini yapmasını engellediği gerekçesiyle, genel sekreterimiz hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve sivil polislerin fabrika önüne gelerek işçi arkadaşlarımıza genel sekreterimizin nerede olduğunu sorduğunu öğrendik. Oysa genel sekreterimizin de sendikamızın da adres ve telefonları bellidir ve tüm devlet kurumlarının bilgisi dahilindedir.”

Betra patronunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürleri ile akrabalığı olduğu ifade edilen açıklamada, “Anlaşılıyor ki, bazıları kendince durumdan vazife çıkararak bir yerlere mesaj vermek istemektedir. Ancak Türkiye bir hukuk devletidir ve işçiler özgürce istedikleri sendikaya üye olmak ve demokratik tepkilerini göstermek için eylem yapmak hakkına sahiptir. İşçilere bu şekilde baskı yapmanın ceza hukukuna göre cezai yaptırımları vardır. Cam Keramik-İş Sendikası olarak her türlü meşru hakkımızı kullanacağımızın ve hukuk çerçevesinde gerekli adımları atacağımızın bilinmesini isteriz. Üyelerimzle birlikte verilen sözler tutulup, insanca çalışma şartları sağlanıncaya kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:10

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