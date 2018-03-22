Bitlis'te bombalı saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

Bitlis'teki operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında patladı. 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı açıklandı.

DHA'nın haberine göre kent merkezine yaklaşık 30 km uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'liler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:01

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