Torunlar iş cinayeti davasında karar duruşmasına çağrı

Torunlar Center'da 10 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayeti davasının karar duruşması yarın görülecek.

İstanbul Mecidiyeköy’de 2014 yılında Torunlar Center’a ait lüks bir rezidans inşaatında meydana gelen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti davası yarın görülecek.

Sosyal medya üzerinden davaya çağrıda bulunan Demokrasi İçin Hukuk‏çular(DİH), yargının, patronlar ve tüm sorumlular için cesaretlendirici cezasızlık pratiğine son vermesini sağlamak ve işçi ailelerinin adalet arayışına destek vermek için yarın görülecek karar duruşmasını takip etmeye çağırdı.

DİH yaptığı çağrıda “Yarın 10 işçinin yaşamını yitirdiği Torunlar davasında karar verilecek. Kaza değil iş cinayeti demek için, tüm sorumluların cezalandırılması için yarın (23 Mart Cuma) saat 10:10 Çağlayan Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesindeyiz” denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mecidiyeköy’de Lüks bir rezidans inşaatında, asansör 32. kattan düşerek 10 işçiye mezar olmuştu. Açılan davanın 6 Mart 2018 tarihinde görülen 15. duruşmasında ailelerin avukatları, tüm sanıklar hakkında olası kastla hüküm kurulmasını ve 10 işçinin ölümüne sebebiyet verilmesi nedeniyle teşdid(ağırlaştırılmış) hükümlerin uygulanmasını istemişti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 15:59

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