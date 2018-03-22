Suç örgütü lideri Sedat Peker, cihatçılara arazi aracı yolladı

Suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker, ÖSO'ya düzinelerce arazi aracı gönderdi ve sosyal medyadan reklamını yaptı.

Suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker, Suriye’de TSK ile birlikte hareket eden ve ‘Özgür Suriye Ordusu’ adını kullanan cihatçı gruplara arazi araçları yolladı.

Peker, geçtiğimiz günlerde ÖSO’ya yüzlerce çelik yelek göndermiş ve bunun reklamını yapmıştı. Bu kez de ÖSO’ya gönderilen arazi araçlarının fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Twitter’da da #SedatPekerOSO etiketi, robot hesaplar aracılığıyla trend konular arasına yükseltildi.

Peker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının Kandil gününe denk gelmesinden dolayı iç dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara hak ettiği galibiyeti getirmesini yüce Allah'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖSO, YAĞMAYLA GÜNDEMDE

Afrin'e yönelik operasyona TSK ile birlikte katılan ÖSO, cansız bedenlere işkence yapması ve kentin ele geçirilmesi sonrası dükkan ve evleri yağmalamasıyla gündeme gelmişti.

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ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR, HERKESİ TEHDİT EDİYOR

Son dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a desteğiyle dikkat çeken Sedat Peker, seçim dönemlerinde savurduğu ölüm tehditleriyle gündeme geliyor. Peker, barış imzacısı akademisyenleri de tehdit etmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 15:48

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