West Ham, sahaya giren taraftarları ömür boyu stadına almayacak

West Ham United, sahasında Burnley ile oynadığı karşılaşmada sahaya giren beş taraftara ömür boyu maçlara girmeme yasağı getirdi.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Londra Stadyumu Burnley'in 3-0 yendiği maçta sahaya giren beş taraftara stattan ömür boyu men etti.

West Ham United yönetimi, bu kararı resmi sitesinden yaptığı açıkmala ile duyurdu. Yönetim, maçta yaşanan skandal sonrası hızlı ve kesin çözüm getiren bir karar almak zorunda olduklarını, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için beş taraftara ağır bir ceza verdiklerini belirtti. Futbolda şiddete ve fiziksel agresifliğe yer olmadığı da duyurulan açıklamada, taraftarların bundan sonra hem iç saha hem de deplasman maçlarında West Ham United tribünlerinde yer alamayacağının altı çizildi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 15:32

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