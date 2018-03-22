Aydın'da AKP ofisine taşlı saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi'ndeki AKP Mahalle Toplantı Ofisi, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki AKP Umurlu Mahallesi Toplantı Ofisi, dün gece taşlı saldırıya uğradı. Ofisin camları kırıldı.

Olay, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Polis olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerinde binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, polis, taşı atanların tespit edilip yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AKP Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaçtı da olay yerine giderek, bilgi aldı. (Aydın/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 15:23

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