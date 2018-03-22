İzmir'de Dünya Su Günü için yapılan açıklamada İzmirlilere ve yerel yönetimlere suyuna sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Dünya Su Günü dolayısıyla İzmir'de Konak Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası ve İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu ortak açıklama yaptı. CHP İzmir Milletvekili ve çeşitli kitle örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada 'Efemçukuru Altın Madeni Kapatılsın', 'Su Yoksa Yaşam da Yok', 'Denizime Toprağıma Suyuma Dokunma' ve 'Doğa Dostu Yasalar İstiyoruz' yazan dövizler açıldı.

Basın metnini okuyan Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Bağdat Bahar Keleş yeraltı sularının, denizlerin, derelerin, ormanların, havzaların, kıyıların, yasalarla gözden çıkarıldığını ve doğal ve kültürel varlıklar ile yaşam alanlarının rant için yok edildiğini belirtti.

Son olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanları ile kirletme yasaklarını yeniden düzenlendiğini dile getiren Keleş " Bu yeni durum ile pek çok çevresel kirliliğin odağında olan İzmir’in içme suyunun yüzde 40’ını sağlayan Tahtalı ile Gördes su havzalarındaki kirlenme baskısı artarak sürecek, kirlilik seviyesi zaten yüksek olan Gediz, K. Menderes, B. Menderes Nehirleri ve Kuzey Ege havzaları daha da korumasız kalacaktır. Öte yandan, yaklaşık 200 bin kişinin içme suyunu karşılamak için planlanan Çamlı Barajı’na su sağlayacak dereler Efemçukuru Altın madeninin yarattığı ve gelecekte de yaratacağı çevresel risklere karşı savunmasız kalacaktır" dedi.

'İZMİR SU SIKINTISINDAN NASIL KORUNACAK'

'İzmir, Avrupa Çevre Ajansı’nın raporunda yer alan 2030’ların su sıkıntısından kendisini nasıl koruyacak?' sorusunu yönelten Keleş şunları söyledi " suya erişimdeki eşitsizlikleri bertaraf edecek düzenin oluşturulması, yaşam için zorunlu olan suyun koruması ve doğru kullanılması, ekolojik sistemin devamlılığı için tarım arazilerinde açılan kuyularla yapılan vahşi sulamanın önüne geçilmesi, su ve havzaların koruma önlemlerinin artırılıp, yanlış sulama ve vahşi madenciliğin engellenip yaşam alanlarımıza sahip çıkılması için, havamızı, toprağımızı, suyumuzu, kültürümüzü korumak için; bütün İzmirlileri ve özellikle yerel yönetimleri ortak hareket etmeye çağırıyoruz".

Açıklamanın ardından kurulan stant ile İzmirlilere su havzalarının tehlikede olduğunu anlatan broşürler dağıtılarak imza toplandı. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 15:21

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