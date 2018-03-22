51. hafta Adalet Nöbeti: İktidar eliyle yürütülen komplo davası

508 gündür tutuklu yargılanan Akın Atalay nezdinde başlatılıp haksız tutuklamalara karşı sürdürülen 'Adalet Nöbeti’ 51. kez tutuldu.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için İstanbul Adliyesi’nde başlattıkları “Adalet Nöbeti”nin 51. hafta buluşması her hafta olduğu gibi Themis Heykeli önünde başlayıp adliye önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamada ilk olarak Avukat Kemal Aytaç konuştu. Aytaç, Cumhuriyet davasından yargılanan yazar ve yöneticilerin hepsine aynı suçlamalar yöneltilmesine rağmen Atalay’ın hala tutuklu olmasını eleştirdi. Aytaç, “Aynı iddialarla, aynı delillerle suçlanıp yargılanmalarına rağmen Akın Atalay tahliye edilmedi. Bu yargılama değil iktidar eliyle yürütülen bir iktidar komplosu” dedi.

‘KOYU BİR ADALET SORUNU VAR’

Aytaç’ın ardından Gazeteci Altan Öymen söz aldı. ‘Bunca yıllık meslek hayatımda bu derece koyu bir adalet sorununun var olduğunu hiç hatırlamıyorum” diyen Öymen Türkiye’nin yoğun ve kesif bir baskı içinde olduğuna değindi. 150’ye yakın gazetecinin ve milletvekillerinin tutuklu olduğunu hatırlatan Öymen, “Basın davalarında gazeteciler önce muhakeme edilirler ve buradan çıkan karar yargıtaya gidip orada tasdik edilirse hapse sokulurlardı. Eskiden 1-2 istisna dışında bu kural hep uygulanmıştı. Hiçbir gazeteci hakkındaki hüküm kesinleşmeden hapse girmemişti. Fakat bu kez içeri giriyorlar yatıyorlar. Vekillere gelince yine geçmişe bakarak söylüyorum. 1950’leri düşünüyorum. Hiçbir kimse mecliste dokunulmazlığı kaldırımladığı sürece içeri atılmamış. Bu kadar senelik demokrasi tecrübesinden sonra demokratik kurallar ortadan kaldırılıyor. Bunların başında da adalet sorunu geliyor. Adalet arıyoruz hepimiz. Bu arayışın artık daha fazla sürmemesini temenni ediyoruz” dedi.

SOMA DAVASINA KATILIM ÇAĞRISI

Son olarak konuşan Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, 26 Mart’ta görülecek Soma davasına katılım çağrısı yaptı. Soma davası savcısının 1 yıldır mütalaa vermediğini hatırlatan Kazan, “Mahkemenin esas hakkında karar vermesini mümkün olduğunca uzatmak ve bu davayı kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için gerek avukatlara gerekse ailelere her türlü zorluk çıkarılarak baskı yapılmaya çalışılmaktadır. Karar aşamasına gelen davanın bu aşamasında avukatlar olarak güçlü bir katılım adalet arayan ailelerin adalet gerçekleşmesi için önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Kazan şöyle devam etti: “Adaletsizliği engelleyecek gücümüz olmadığı zamanlar olabilir ancak itiraz etmeyi beceremediğimiz bir zaman asla olmayacaktır. Evet... Bitmemiştir bu kavga bitmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti hukukun, adaletin ve demokrasinin yüzü oluncaya dek.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 14:33

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