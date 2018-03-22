EMEP: Basın üzerindeki kıskaç daraltılmaktadır

EMEP'ten, Doğan Medya Grubunun satılmasıyla ilgili yapılan açıklamada ‘Doğan Medyanın satışı basın üzerindeki baskıların sonucudur’ denildi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar, Doğan Medya Grubunun, Demirören Grubuna satılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada satışın seçimin yaklaştığı günlerde olmasının manidar olduğunu vurgulayarak “Anlaşılan odur ki başka siyasi partilerin ve kurumların görüşlerinin ifade edileceği hiçbir alan bırakmamak üzere basın üzerindeki kıskaç daraltılmaktadır” dedi.

Doğan Medya Grubunun Demirören Grubuna satılmasıyla birlikte havuz medyasının etki alanının arttırılması için uygun bir zemin doğduğunu belirten Nuray Sancar, “Bu gelişme, medyadaki tek sesliliğin adım adım inşa edilmesinden sorumlu olan siyasi iktidarın çıkardığı KHK’lerle gazete ve televizyonların kapatılması, muhalif internet sitelerinin yayınının durdurulması, basın mensuplarına uygulanan baskılar ve nihayet RTÜK’e siteleri denetim yetkisi veren yasanın çıkarılması ile ilişkisiz değildir” dedi.

"Ekranların zaten çoktan kapatıldığı muhalifler bir yana bırakılırsa kendisine yönelik en küçük eleştiriye tahammül edemeyen iktidarın, Doğan Medya Grubu üzerinde herkesin malumu olan baskılarının, bu satış işlemini basit bir sermaye el değiştirmesi olmaktan çıkardığını" dile getiren Sancar şunları söyledi: “Bu zorunlu satışın; her haberi ve bilgiyi kontrol altında tutmak zorunda hisseden, varlığını ve bekasını buna borçlu olduğuna inanan siyasi iktidarın tahriklerinin sonucu gerçekleştiğine ilişkin sayısız veri vardır.

Bu bakımdan Doğan Medyanın yeni seçim dönemine girildiği şu günlerde satılmış olması manidardır. Anlaşılan odur ki başka siyasi partilerin ve kurumların görüşlerinin ifade edileceği hiçbir alan bırakmamak üzere basın üzerindeki kıskaç daraltılmaktadır.

Ne var ki dünyanın hiçbir rejiminde bu yöntemleri uygulayanlar başarılı olamamıştır. Bilgi ve haber, gerçekler ve düşünceler bir yolunu eninde sonunda bulmuştur. Kimse tek sesli bir toplum yaratılabileceği hayaline kendisini kaptırmasın ve basın yayın kuruluşları üzerinde iktidar kurmaya çalışmasın. Bu, hep boş bir hayal olarak kalacaktır.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 14:46

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