Serena Williams turnuvaya erken veda etti

Miami Açık'a katılan ABD'li tenisçi Serena Williams, Japon Naomi Osaka'ya 2-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Hamileliğinin ardından Indian Wells ile tura dönen Serena Williams ise, 28 hata kaydettiği mücadeleyle birlikte kariyerinde ilk defa Miami Açık'a dördüncü turdan önce veda etti.

Serena Williams'ın favori tenisçisi olduğunu söyleyen dünya 22 numarası Osaka, 7 ace ve 18 puan vuruşu ürettiği maçın ardından Serena için, "Benim tenise başlama sebebim. Sadece ona karşı oynamak dahi benim için rüya gibi, kazanabilmek ise daha da iyi bir duygu." diye konuştu.

Naomi Osaka ikinci turda 4 numaralı seri başı Elina Svitolina ile karşı karşıya gelecek.

Çocuk sahibi olduktan 14 ay sonra kortlara geçen hafta sona eren Indian Wells ile dönen ABD'li tenisçi, üçüncü turda ablası Venus Williams'a yenilerek turnuvadan elenmişti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 14:09

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