Afrin'de patlama: Ölü ve yaralı askerler var

Afrin'de patlama: Ölü ve yaralı askerler var

    • 22 Mart 2018 14:02

    Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin olduğu bildirildi.

    Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti

    DHA'nın haberine göre patlama sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan askerler var.

    Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin, TSK ve ÖSO tarafından 18 Mart 2018'de ele geçirilmişti. 'Zeytin Dalı' adı verilen operasyon 20 Ocak'ta başlamıştı. TSK, operasyon boyunca 46 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 14:14
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