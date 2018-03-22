İskenderun’da gözaltına alınan 27 kişiden 22’si serbest bırakıldı

Hatay İskenderun'da pazartesi günü gözaltına alınan 27 kişiden 22’si savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı 5 kişi adliye sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun, ilçesinde ev baskınlarında gözaltına alınan, 27 kişiden, aralarında DBP İl Eş Başkanı Abdurrahim Şahin, DBP İskenderun İlçe Eş Başkanı Nedim Kaya, EMEP İl Başkanı Mevlüt Bulgur, EMEP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Gülşen, Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Ali Karadaş’ın da olduğu 22 kişi sağlık muayenesi sonrasında savcılığa çıkarılmadan serbest bıkaldı.

İHD Şube Başkanı Coşkun Selçuk, DBP İskenderun İlçe Eş Başkanı Fatma Güreş, HDP ilçe yönetici Aysel Eşiyok, Ali Şeker, Rıza Tuncer adliyeye sevk edildi.

İskenderun’daki gözaltıların İHD binasında Afrin’li ilgili yapılan basın açıklaması ile ilgili olduğu açıklandı. Gözaltına alınanlara “Basın açıklamasını kim düzenledi”, “Açıklamaya sizi kim çağırdı, niye katıldınız”, “PYD ve YPG’yi terör örgütü olarak görüyormusunuz?” gibi sorular sorulduğu bildirildi

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Hatay'ın Dörtyol, İskenderun ve Payas ilçelerinde pazartesi sabahı yapılan ev baskınlarında DBP İl Eş Başkanı Abdurrahim Şahin, DBP İskenderun İlçe eş başkanları Fatma Güreş ve Nedim Kaya, EMEP İl Başkanı Mevlüt Bulgur, EMEP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Gülşen, Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Ali Karadaş, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) İskenderun ilçe yöneticisi Belgin Ayrancı, HDP ilçe yöneticileri Aysel Eşiyok, Feyruz Gör, Şirin Aydın, Gülabi Er ve Doğan Bozkurt, İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun ilçe yöneticileri Mahmut Aydıncı ve Reşat Kızılay ve Hasan İlhan, Ömer Uygun, Hülya Ateş ve Musa Alan ile isimleri öğrenilemeyen 9 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı (İskenderun/EVRENSEL)





Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 14:05

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