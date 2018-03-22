DİHA yöneticileri hakkında açılan dava görüldü

KHK ile kapatılan DİHA’da yayınlanan haberler nedeniyle ajansın yöneticileri hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava görüldü.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) 2015 yılında yayınlanan 20 haber nedeniyle Erzincan'da yaşayan bir kişinin yaptığı suç duyurusu üzerine ajansın Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dicle Müftüoğlu hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Güzüpek katılırken, Müftüoğlu ise raporlu olduğu için duruşmaya katılmadı.

‘HABERLER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA’

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada Güzüpek savunma yaptı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Güzüpek, iddianamede suçlama konusu yapılan haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, beraatını istedi.



Ardından söz alan Güzüpek'in avukatı, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesini istedi. Duruşma savcısı da davadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, raporlu olduğu için duruşmaya gelmeyen Müftüoğlu hakkında zorla getirme kararı verdi. Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için davayı 8 Haziran'a erteledi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 13:59

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