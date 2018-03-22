Çekya'da kimyasal tesisteki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti

Çekya'da başkent Prag'ın kuzeyindeki Synthos adlı kimyasal madde fabrikasında patlama yaşandı, 6 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'daki bir kimyasal madde fabrikasında yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. RT.com, yaralılardan dördünün hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Patlama, başkent Prag'ın kuzeyindeki Kralupy nad Vltavou kasabasında bulunan Synthos adlı kimyasal madde fabrikasında yaşandı.

Patlamanın tesisin çevresindeki mahalleleri etkilemediği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Belediye Başkanı Petr Holecek, Çek kamu televiyonuna yaptığı açıklamada içinde bilinmeyen bir maddenin bulunduğu tankın patladığını söyledi. Patlamanın tankın temizlenmesi sırasında yaşandığını kaydeden Holecek patlamanın kasaba için bir tehlike arz etmediğini düşündüğünü açıkladı.

İtfaiye sözcülerinden Petr Svoboda da fabrikada yeni patlamaların yaşanma riski olmadığını aktardı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 13:58

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