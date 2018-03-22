Hasankeyf'te tahliye protestosuna polis saldırısı

Batman'ın Hasankeyf'te, DSİ Bölge Müdürlüğü'nün çarşı içindeki işyerlerinin tahliye kararına tepki için kara yolunda yürüyen esnafa polis saldırdı.

Ilısu Barajı altında kalacak Batman'ın antik ilçesi Hasankeyf'te, DSİ Bölge Müdürlüğü'nün tahliye kararına tepki için karayolunda yürüyen esnafa polis saldırdı. Kaymakam Bülent Baygüven, esnafla görüşerek eylemi sona erdirdi.

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf, yeni yerleşim yeri bitmeden boşaltılmak isteniyor. DSİ’nin aldığı boşaltma kararını protesto eden Hasankeyflilere polis müdahale etti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından vatandaşlara yollanan tebligatta 2 hafta içerisinde ev ve dükkanların boşaltılmaması durumunda zorla çıkartılacaklarının belirtilmesi üzerine Hasankeyfliler Türk bayraklarıyla eylem yaptı.

Esnafların kepenk kapattığı kentte Turistik çarşının köprü girişinden toplanan Hasankeyflilere polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleden sonra gelen ilçe kaymakamı, “Taleplerinizde haklısınız ancak bizleri de aşan durumlar var” demekle yetindi. Bunun üzerine Hasankeyfliler adına Merkez Mahalle Muhtarı Murat Batihan basın açıklaması yaptı. Aldıkları tebligatla dükkanlarının boşatılmak istendiğini söyleyen Batihan, yeni kurulan yaşam alanında kendileri için yaşanabilir bir alan yaratılmadığı halde çıkarılmak istendiklerini dile getirdi. Resmi mercilerden bugüne kadar sonuç alamadıklarını belirten, Batihan, yeni yaşam alanının yaşanabilir hâle getirilmediği, halkın hassasiyeti ve güvenliği sağlanmadığı sürece eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. (Batman/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 14:04

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