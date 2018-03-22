Chelsea'ye direnen aile 1 milyon sterline ikna oldu

Stamford Bridge çatısının evine gelen güneşi engelleyeceği gerekçesiyle Chelsea Kulübü ile davalık olan aile, 1 milyon sterline ikna oldu.

Chelsea, stadyumunu yenilemeye karar verdikten sonra davalık olduğu aile ile anlaştı. Stamford Bridge'in yenilenmesi ile yeni stadın çatısından dolayı evi güneş göremeyecek olan Crostwaite ailesi kulüpten tazminat alacak.

Hürriyet'ten aktarılana göre, 20 milyon sterlin isteyen aile ile Chelsea yetkilileri arasında devam eden görüşmeler sonunda iddiaya göre 1 milyon sterlinden biraz fazla bir miktara anlaşma sağlandı.

Chelsea Basın Sözcüsü, 'Chelsea kulübü stat nedeniyle güneş ışığından mahrum kalacak aileyle yaptığı görüşmelerin ardından yasal prosedüre uygun bir anlaşmaya varıldı' açıklamasını yaptı. Kulüp anlaşma detaylarını gizli olduğu gerekçesiyle açıklamadı.

Bu sorunun çözülmesinin ardından Yeni Stamford Bridge stadının çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Yeni stat 2020-2021 sezonunda kullanıma hazır hale gelecek. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 13:07

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