Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Katar’da

'Müslümanların sempati duyduğu bir takım olmak istiyoruz' diyen Fikret Orman, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilerek tanıtım ve iş birlikleri sağlamak amacıyla Katar'a gitti.

Orman ilk olarak Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Attiyh'i makamında ziyaret etti. 1 saat süren ziyarette siyah-beyazlıların ‘Come to Besiktaş’ kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi. Orman, ziyaretin sonunda Bakan’a imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Fikret Orman, “Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş’ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık” ifadelerini kullandı.

‘MÜSLÜMANLARI BEŞİKTAŞLI YAPMAK İSTİYORUZ’ DEMİŞTİ

Fikret Orman, daha önce yaptığı bir açıklamada “Müslümanların sempati duyduğu bir takım olmak istiyoruz... İrlanda, İngiltere gibi Hristiyan ülkelerinde birini Beşiktaşlı yapmak kolay değil. Çünkü oturmuş bir taraftarlık kültürleri var. Bunu değiştiremezsiniz ancak İslam ülkelerindeki insanlar buna açık” demişti.

TEMASLARI SÜRÜYOR

DHA’nın haberine göre Katar'daki temaslarına öğleden sonra da devam edecek olan Fikret Orman, Set kulübünü de ziyaret edecek. Orman'ın Katar'daki son görüşmesi ise bu akşam gerçekleşecek. Fikret Orman, Katar'ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek ve işbirliği görüşmelerinde bulunacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 12:42

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