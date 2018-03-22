Gözaltındaki Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy serbest bırakıldı

Fransa’da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Nicolas Sarkozy mahkemede iddiaları yalanladı. Gözaltı süresi dolan Sarkozy serbest bırakıldı.

Fransa'da yolsuzluk suçlamalarıyla Nanterre adli polis tarafından gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dün akşam çıkarıldığı mahekeme önünde hakkındaki iddiaları reddetti. Gözaltı süresi dolan Sarkozy serbest bırakıldı.

Le Figaro gazetesi, 2007 seçim kampanyası için Libya lideri Kaddafi’den 5 milyon avro almakla suçlanan Sarkozy’nin gözaltı süresi sona ermesinin ardından mahkeme önünde verdiği ifadeleri yayımladı.

Buna göre Sarkozy, “Libya devletinin çıkarları lehinde çalıştığımı söylediniz. Öyle bir şey nasıl söylenebilir? Kaddafi’nin devletini vurmak için BM’den yetkiyi ben aldım. Benim siyasi angajmanım olmazsa rejim hala yerinde dururdu” ifadelerini kullandı.

Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı

Sağlam hiçbir kanıt olmadan suçlandığını da savunan Sarkozy, hakkındaki Libya’dan para aldığı suçlamasının dayandığı Ziad Takieddine’nin ifadelerinde 2005-2011 döneminde kendisiyle görüştüğüne ilişkin herhangi bir kanıt gösteremediğini belirterek, Takieddine’nin söylediği “iddialanı” tek tek ispat etmeye çalıştı.

Nicolas Sarkozy, Libya’dan cumhurbaşkanlığı kampanyası için mali destek aldığı iddiası nedeniyle “ağır bir bedel ödediğini” ifade ederek, 2012 cumhurbaşkanlığı seçimini az farkla kaybettiğine dikkat çekti..

Ziad Takieddinei'nin 2006 sonu ile 2007 başı arasında Trablus’tan Paris’e nakit olarak taşıdığı 5 milyon avroyu o dönemde İçişleri Bakanı olan Sarkozy'ye teslim edildiğini iddia ettiği belirtiliyor.

Bu arada, gözaltı süresi dolan Sarkozy, hakim karşısına çıktıktan sonra adli gözetim kararı ile serbest bırakıldı. (ANKA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 12:38

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