HDP’li Beştaş, cezaevlerinde artan ihlalleri meclis gündemine taşıdı

HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinden kendisine gelen şikayetleri Meclis gündemine taşıdı.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri artarak devam ederken, HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Karaman, İskenderun ve Aydın’da, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı. Beştaş, “Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin giderek dozajının artırılma gerekçesi nedir?” diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinden kendisine gelen şikayetleri Meclis gündemine taşıdı. Beştaş’ın anlatımına göre ilk olay Karaman M Tipi Cezaevi’nde meydana geldi. Buna göre Karaman’da tutuklular önce sayım sırasında sonra da kamerasız bir görüş odasında 35 – 40 gardiyan tarafından darp edildi. Yaşanan darp sonucu, hücrede bulunan Abdullah Güven, Ali Aydın, Mehmet Sait Alptekin, Özgür Ceylan, Nezir Dayan ( hasta tutuklu), Mahsum Akdemir, Ömer Aydın, Mahmut Ekici, Bülent Kaçan, Hacı Mehmet Bozdağ başta olmak üzere 13 tutuklu açlık grevine başladı. Beştaş, açlık grevine giren tutuklulara su, şeker, çay gibi gerekli sıvıların ve vitaminlerin de verilmediğini ifade etti.

İHLALLER SAYMAKLA BİTMİYOR

Beştaş, İskenderun Cezaevi’nden kendisine gelen şikayetleri de Meclis gündemine taşıdı. Buna göre Cebrail Ancar adlı tutuklu, darp edildi, tek kişilik bir hücreye koyuldu. Beştaş, Ancar’ın can güvenliğinden de endişe duyduğunu söyledi. Ancar’ın durumuna dair bilgileri aktarmaya devam eden Beştaş, “Ancar; annesi ile yaptığı son telefon görüşmesinde ise yine darp edildiğini, boğazının sıkılarak boğulmaya çalışıldığını ve ölümle tehdit edildiğini ifade etmiştir.” dedi. Beştaş, Aydın Cezaevi’nde de tutuklulara gazete ve kitapların verilmediğini, kantin alışverişlerinin sınırlandırıldığı, telefon ve görüş haklarının kısıtlandığını, temel ihtiyaçların temin edilmesine izin verilmediğini, tekmil ve ayakta sayım dayatması olduğunu, engelli tutuklulara ayakta sayım dikte edildiği, denetimli serbestlik haklarının kullandırılmadığını, koğuş aramalarında eşyaların dağıtıldığını, banyoyu da görecek şekilde 24 saat kameralarla odaların gözlendiğini aktardı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bazı sorular yönelten Beştaş, Gül’e “Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin giderek dozajının artırılma gerekçesi nedir?” diye sordu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 12:31

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