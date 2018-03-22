Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 10 ay hapis cezası

Sanatçı Zuhal Olcay, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de sahne aldığı yerde "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Zuhal Olcay'ı suçlu buldu.

Mahkeme, Zuhal Olcay'a 1 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi ile cezayı 10 aya düşüren mahkeme, Olcay'ın cezasını daha önce kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile ertelemedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy'de sahne aldığı yerde Erdoğan'a hakaret ettiği belirtiliyor. İddianemede bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını aramasıyla Olcay hakkında işlem yapıldığı kaydedilirken Olcay'ın ifadesinde ise ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine ona yönelik hareket yaptığını söyleyerek suçlamayı kabul etmediği belirtiliyor. İddianamede Olcay'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 12:57

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