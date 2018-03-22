ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulaması yarın başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisi uygulaması yarın başlıyor.

Tüm dünyada büyük tepki yaratan ve “ticaret savaşı” uyarılarına neden olan ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisi uygulaması yarın başlıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi, yeni tarifeleri 23 Mart’ta uygulamaya başlayacağını bildirdi. Donald Trump, yerli sanayi koruma gereğini öne sürerek çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 gümrük vergisini getirdi. Uygulamadan, ABD’nin halen NAFTA Serbest Ticaret Antlaşması’nda değişiklikleri müzakere ettiği Kanada ve Meksika’yı kapsam dışı tutuldu.

ABD’den çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi

Trump’ın kararına AB devletleri dahil olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Bu arada uygulama dışında kalabilmek için AB ve diğer başka ülkelerden girişimler yapılıyor.

Türkiye de karardan etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye, geçen yıl ABD’ye 1.12 milyar dolar tutarında çelik ihracatını yaptı. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, kaygısını “Bu durumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ABD'ye en büyük ihracat ürünü olan çeliği durma noktasına getirir” sözleriyle dile getirmişti.

Trump ticaret savaşı için ilk adımı atıyor

Türkiye'den yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin de “önlem” alacağı uyarısı yapılırken çelik sektörü, “Ülkelerin de korumacı tedbirlere yönelmesine yol açması kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir karar Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırı olacaktır” demişti.

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ÇİN: HİÇBİR ŞEY YAPMADAN OTURMAYIZ

Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, "ABD’nin küresel ticaret yasalarını sürekli olarak kötüye kullandığını” belirterek, bu durumda Çin’in "hiçbir şey yapmadan oturmayacağı" uyarısında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çarşamba günü Washington'un, güneş panelleri, rüzgar kulelerinden çelik silindirlere ve alüminyum ekstrüzyonlara kadar çeşitli Çin ürünlerine yönelik uyguladığı vergi uygulamalarının "kurallara tam olarak uymadığı" kararını verirken, konuyla ilgili Shan, şu uyarıyı yaptı:

"Bu açıklama ABD’nin iki WTO kuralını ihlal ettiğini, uluslararası ticaret çevresinin eşit ve adil çevresine zarar veren telafi edecek olan önlemleri sürekli olarak kötüye kullandığını ve çok yönlü ticaret sisteminin dayanıklılığını zayıflattığını gösterir.

301 soruşturmasıyla ilgili olarak Çin birçok kez ABD’nin bu tür tek taraflı ve korumacı eylemlerine karşı olduğunu belirtmiştir.

Yasal hakları ve çıkarları zarar görürken Çin hiçbir şey yapmadan oturmayacak. Haklarımızı ve çıkarlarımızı sıkı bir şekilde savunmak için gerekli tüm önlemleri almalıyız." (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 12:34

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