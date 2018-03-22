Akkim işçileri çadır direnişini sonlandırdı

Petrol-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan 68 işçinin Hadımköy’de bulunan fabrika önünde başlattıkları çadır direnişi sonlandı.

Petrol-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan 68 işçinin İstanbul Hadımköy’de bulunan fabrika önünde başlattıkları çadır direnişini sonlandırma kararı aldı. 235 gündür fabrika önündeki direnişini sürdüren işçiler, fabrika önünde yapacakları protestolarla mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Akkim direnişi nasıl ve niye başladı?

Çadır direnişini sonlandığını sosyal medya üzerinden duyuran Akkim işçileri şunları söyledi: “31 Temmuz 2017 tarihinde sendika üyesi olduğumuz için 68 kişinin işten çıkarılması ile başladığımız direnişimiz 21 Mart 2018 itibari ile devam etmektedir. Ama bizi ziyarete gelecek arkadaşlarımız, emek dostları çadırda direnişe bugün (22 Mart) itibari ile son vermiş bulunmaktayız. Direnişimiz toplantılarla ve belirlediğimiz günlerde yapacağımız basın açıklaması ve fabrika önünde yapacağımız protesto yürüyüşleri ile devam edecektir. Akkim işçisi namusumuzdur, Petrol-İş Sendikası Akkim’de sözleşme imzalayana kadar Akkim işçisi direnecektir.” (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 12:08

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