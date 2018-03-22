Hayati Yazıcı, ‘Saadet Partisi ile ittifak’ sorusuna yanıt verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Saadet Partisi ile ittifaka ilişkin, 'Kapımız açık, kimseye kapımızı kapatmadık' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem’in sorularını yanıtladı. Erken seçimle ilgili olarak “Gerekli kılacak sebep yok” ifadelerini kullanan Yazıcı, ittifak tartışmalarına ilişkin de Saadet Partisi’ne mesaj gönderdi.

Yazıcı’nın açıklamaları şöyle:

*“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline geçildi. En az 50+1 oy alınması şart. Nasıl sağlayacaksınız bunu? Türkiye’de siyasi ortamı, aktörleri, sosyolojik olarak birbirine yakın kümeleri bir yerde bütünleştirmeyi de zorunlu hale getiren bir sistem.” *“Bir ittifak protokoli yok ama ittifakımız doğal. Düzenleme nesnel düzenlemedir. A partisi, b partisi yok.” *“Kapımız açık, kimseye kapımızı kapatmadık. Yakınlık içinde olan partilere ittifak açıktır.” *“Cumhurbaşkanlığı sistemi yepyeni bir sistem. Bu alanları yeni sisteme uyumlu hale getirecek bir düzenlemeye ihtiyaç var. 5 komisyon kuruldu. Bir kişinin hem milletvekili adayı hem de Cumhurbaşkanı adayı olması bu işin doğasına uygun değil. Cumhurbaşkanı seçim tamamlanınca kabinesini kuracak. “ *“OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil. Biz arzu etmedik, illa bu ülkeyi OHAL ile yönetelim. Koşullar getirdi. Travmatik ortamdan çıkışın olağan yönetim ile mümkünatı var mıydı? Bu koşullar kalktı mı hükümet değerlendirir.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 11:31

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