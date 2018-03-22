Boğaziçi Üniversitesinde 5 öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesinde iktidar yanlısı medyanın hedef gösterdiği öğrencilere yönelik polis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde 5 öğrenci bugün sabaha karşı yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

İki öğrenci, 2. kuzey yurdunda gözaltına alınırken, bir öğrenci de evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) yöneticisi Şafak Küçüksezer’in de olduğu bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, saat 13.00’da gözaltıları protesto etmek için basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

19 Mart Pazartesi günü üniversite içerisinde bir grup “Afrin Operasyonunu kutlama” adı altında üniversite içerisinde lokum dağıtmış, savaş karşıtı öğrenciler de bunu protesto etmişti. Bunun üzerine iktidar yanlısı medya savaş karşıtı öğrenciler hedef göstermişti. AKP Gençlik Kolları da Boğaziçi Üniversitesi önünde bir basın açıklaması yaparak savaş karşıtı öğrencilere ‘terörist’ demişti. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 11:28

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