Doğu Guta'daki cihatçılar Harasta'yı boşaltacak

Cihatçı örgüt Ahrar Şam, silahlı grupların aileleriyle birlikte Doğu Guta'nın Harasta kasabasını boşaltmak üzere Suriye ile anlaştıklarını duyurdu.

Suriye'de Doğu Guta'da bulunan cihatçıların, Harasta kasabasını boşaltmaları konusunda Suriye ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Doğu Guta'daki en etkin silahlı gruplardan Ahrar Şam'ın sözcüsü Munzer Faris'in dün yaptığı açıklamaya göre, Harasta'daki gruplar silahlarıyla ve kentten ayrılmak isteyen sivillerle birlikte bölgeyi boşaltacak ve Suriye'nin kuzeyine çekilecek.

Bu, bir aydan uzun süredir Suriye ordusunun yoğun operasyon sürdürdüğü Doğu Guta'da silahlı grupların tahliyesi konusunda varılan ilk anlaşma.

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Örgütün sözcüsü, anlaşmanın Rusya’nın garantörlüğünde Suriye ile cihatçı grup arasında varıldığını söylerken, kasabadan ayrılmak isteyen ailelerin tahliyelerine bugün yerel saat ile 7.00'de başlanacağını ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismini vermek istemeyen Suriye ordusundan bir komutan da anlaşmayı doğrulayarak tahliye edilenlerin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve muhaliflerin kontrolünde olan İdlib’e gönderileceklerini aktardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hizbullah’ın basın birimi bin 500’e yakın militan ile altı bin kadar aile üyelerinin iki seferde İdlib’e transfer edileceğini bildirdi.

Suriye'de devlete yakın olan Addounia TV televizyon kanalı da toplamda 7 bin 500 militan ve aile üyelerinin anlaşma kapsamında tahliye edileceğini belirtti. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 11:11

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