Doğan Medya Grubu satıldı, Hande Fırat Saray'ın mutfağını yazdı

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılması sonrası Hande Fırat, yazdığı köşe yazısında Saray'ın yemeklerini övdü.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından bugün bir köşe yazısı yayınlanan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Saray’ın mutfağını övdü. Öte yandan Hürriyet'in hiçbir yazarı konuya ilişkin tek bir cümle dahi kurmadı.

Fırat’ın “Benim Michelin yıldızım Külliye’ye” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Devlet başkanlarına resmi yemekler, yemekli toplantılar, davetler, resepsiyonlar…

Birbirinden farklı lezzette yemekler, taze meyvelerden yapılan -içinde mutlaka taze meyve parçacıkları bulunan- değişik içecekler, kilo aldırmayan tatlılar…

Ankara temsilcilerinin resepsiyonlarda başlarından ayrılmadıkları çiğ köfteler, zeytin yağlı yaprak dolmaları…

Son örnek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdiği öğle yemeğindeki “Atıksız Menü.”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağındaki temel mantık, yiyeceklerin ziyan edilmemesi ve atılmaması. Ayrıca sağlıklı, kilo yapmayan gıdalardan yapılması. Mutfağın başında Seyit Başkonak var. Hem lezzetli, hem sağlıklı, hem de “atıksız mutfak” sebebiyle kendi Michelin yıldızımı onlara veriyorum.

O MUTFAĞIN SIRLARI

· Bazı yemeklere mercimek unu kullanılıyor.

· Badem sütü revaçta. Yemekler için beşamel sos, badem sütü ve unu ile hazırlanıyor.

· Yaz bitiminde mutlaka bahçe domatesi konservesi hazırlanıyor, kış boyu kullanılıyor.

· Yemeklerde çeşni olarak kullanılan kereviz, soğan, sarımsak ve kişniş tozları Külliye mutfağında hazırlanıyor.

· Tatlılarda şeker ve unun yerini bal ve badem unu alıyor.

· Son dönemin popüler gıdası chia tohumu da Külliye mutfağında.

Küçük bir not:

Birçok diyetisyenin diyet listesinde yer alan, Omega-3 kaynağı olarak bilinen chia tohumu ile puding yapılabileceğini de öğrendim. Külliye mutfağındaki profesyonelliği beceremeyeceğim için evde basit ne yapabileceği sordum. Süt mümkünse badem sütü ve chia tohumu ile hazırlayacağım pudingi balla tatlandırıp, üstüne meyve koyma önerisini aldım.

YAZA ÖZEL TARİF

Külliye’deki öğle yemeğinde nefis içecekler vardı. Ben “vanilyalı zencefil” istedim. Sonra bir bardak, bir bardak daha istedim… Yazın buzdolabında soğutup keyifle tüketilebilecek bir içecek.

İşte tarifi:

Malzemeler: 10 adet limon, 1 kg taze zencefil, 1 adet çubuk vanilya, 500 gr süzme bal, 3 lt su, bir bağ taze nane.

Yapılışı:

Zencefiller soyulup küçük parçalara ayrılır. Limonların suyu sıkılır. Limon suyu ve zencefiller posa haline gelene kadar blenderdan geçirilir. Posayı süzme görevini yapacak bir tülbentle süzülür. (Posayı tülbentin içinde saklıyoruz, atmıyoruz.) Bu arada bir başka kapta üç litre kaynamış suya bal ilave edilir ve eritilir. Bir küçük kapta ise vanilya çubuğun içi açılarak, biraz su ile kaynatılır. Büyük bir tencere alınır içine zencefil-limon suyu, ballı su, ve vanilyalı su boşaltılır. Ayıkladığımız taze naneler eklenir. Posanın bulunduğu tülbentin ağzını bağlayıp, tülbenti de tencerenin içine atıyoruz. Bir gün buzdolabında karışımı dinlenmeye bırakıyoruz. Sonrasında büyük bardaklara koyup afiyetle içiyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 10:31

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